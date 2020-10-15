Опалювальний сезон під загрозою у 45 містах — список «Нафтогазу»

Опалювальний сезон. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145172-opaluvalnyy-sezon-pid-zagrozou-u-45-mistah-spysok-naftogazu.html

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Опалювальний сезон може прийти з запізненням у містах, де існує заборгованість за тепло. Впродовж тижня вже десять підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, однак ще 63 виробники тепла можуть зірвати опалювальний сезон у 45 містах.

Найнижчі показники з розрахунків мають підприємства Луганської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Івано-Франківської та Донецької областей. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Так, підприємства ТКЕ Луганської області мають показник у 56%, Дніпропетровської області — 71%, Кіровоградської області — 81%, Івано-Франківської області — 82%, Донецької області — 86%.

Повідомляється, що «Нафтогаз» завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство, а засновники таких підприємств могли запобігати розвитку проблеми.









У «Нафтогазі» наголосили, що компанія не може розпочати подачу газу без розв’язання проблем критичних боргів, оскільки для цього немає юридичних можливостей. Тому очікується, що постачальники тепла зможуть погасити борги перед компанією вчасно та не допустити зриву опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться завтра, 16 жовтня. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що вже підписав розпорядження, згідного з яким із завтрашнього дня розпочнеться подача тепла в систему.

За його словами, рішення про початок опалювального сезону ухвалювалося з огляду на середньодобову температуру та прогнози синоптиків. Очікується, що з наступного тижня температура повітря у Києві вночі опускатиметься до 3−5°.