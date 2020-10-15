Отопительный сезон под угрозой в 45 городах — список «Нафтогаза»

Отопление. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145172-otopitelnyy-sezon-pod-ugrozoy-v-45-gorodah-spisok-naftogaza.html

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Отопительный сезон может прийти с опозданием в городах, где существует задолженность за тепло. В течение недели уже десять предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла могут сорвать отопительный сезон в 45 городах.

Самые низкие показатели по расчетам имеют предприятия Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Донецкой областей. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Так, предприятия ТКЭ Луганской области имеют показатель в 56%, Днепропетровской области — 71%, Кировоградской области — 81%, Ивано-Франковской области — 82%, Донецкой области — 86%.

Сообщается, что «Нафтогаз» заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие, а учредители таких предприятий могли предотвращать развитие проблемы.









В «Нафтогазе» отметили, что компания не может начать подачу газа без решения проблем критических долгов, поскольку для этого нет юридических возможностей. Поэтому ожидается, что поставщики тепла смогут погасить долги вовремя и не допустить срыва отопительного сезона.

Напомним, ранее мы сообщали, что отопительный сезон в Киеве начнется завтра, 16 октября. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что уже подписал распоряжение, согласно которому с завтрашнего дня начнется подача тепла в систему.

По его словам, решение о начале отопительного сезона принималось с учетом среднесуточной температуры и прогнозов синоптиков. Ожидается, что со следующей недели температура воздуха в Киеве ночью опустится до 3−5°.