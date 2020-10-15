Болельщики «Динамо» на стадионе. Фото: ТСН

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Матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Ювентус» состоится в присутствии болельщиков на трибунах.

На НСК «Олимпийский» допустят 30% зрителей от общей вместимости арены. Таким образом футбол на стадионе посмотрят чуть более 20 тыс. болельщиков. Им разрешат пройти на стадион только при условии соблюдения всех карантинных ограничений и правил. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Максима Степанова, 15 октября сообщила пресс-служба киевского «Динамо».

Отмечается, что продажа билетов и распределение зрителей по секторам трибуны должны быть организованы таким образом, чтобы не возникало скопления. Должен проводиться температурный скрининг зрителей, при входах на арену должны быть размещены дезинфицирующие средства. К слову, билеты на матч уже в продаже с 9 октября.

Степанов сообщил, что решение о присутствии фанатов на других матчах «Динамо», а точнее с «Барселоной» и «Ференцварошем», будет принято не ранее, чем за 15 дней до матча.

Напомним, легендарный португальский футболист Криштиану Роналду заболел коронавирусом. Из-за болезни футболист «Ювентуса» не примет участие в матче с «Динамо».