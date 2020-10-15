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Ракурс
Вболівальники «Динамо» на стадіоні. Фото: ТСН

Чи пустять глядачів на матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Ювентус», розповіли в МОЗ

15 жов 2020, 17:08
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Матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Ювентус» відбудеться за присутності вболівальників на трибунах.

На НСК «Олімпійський» допустять 30% глядачів від загальної місткості арени. Таким чином футбол на стадіоні подивляться трохи більше 20 тис. уболівальників. Їм дозволять пройти на стадіон лише за умов дотримання всі карантинних обмежень та правил. Про це йдеться у листі міністра охорони здоров’я Максима Степанова, 15 жовтня повідомила прес-служба київського «Динамо».

Зазначається, що продаж квитків та розподіл глядачів по секторам трибуни повинні бути організовані таким чином, щоб не виникало скупчення. Повинен проводитися температурний скринінг глядачів, при входах на арену мають бути розміщені дезинфікуючі засоби. До слова, квитки на матч вже у продажу з 9 жовтня.

Степанов повідомив, що рішення про присутність фанатів на інших матчах «Динамо», а точніше з «Барселоною» та «Ференцварошем», буде прийнято не раніше, як за 15 днів до матчу.


Лист Степанова для «Динамо». Документ: «Динамо» Київ

Нагадаємо, легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду захворів на коронавірус. Через хворобу футболіст «Ювентуса» не візьме участь у матчі з «Динамо».

Джерело: Ракурс


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