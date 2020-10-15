Топ-менеджмент Нацбанку збереться на секретне засідання, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n145170-top-menedjment-nacbanku-zberetsya-na-sekretne-zasidannya.html

Ракурс

Рада Національного банку збереться на засекречене засідання 16 жовтня. Питання, які розглядатимуть, першому заступнику глави Нацбанку Катерині Рожковій невідомі.

Якщо раніше ми завжди знали, коли будуть проходити засідання, розуміли повістку, то зараз усе відбувається в таємниці, — розповіла Рожкова в інтерв’ю Liga.net.

Раніше Рожковій і її колезі, ще одному заступнику очільника НБУ Дмитру Сологубу, на Раді НБУ винесли догану за порушення правил корпоративного управління.

Ми створюємо невизначеність там, де її немає і не повинно бути. Виходить, Рада НБУ — це такий собі троянський кінь усередині Нацбанку, — повідомила Рожкова журналістам.

Востаннє вона розмовляла зі своїм шефом Кирилом Шевченком ще 10 вересня — понад місяць тому. Причиною ймовірних різнобіжностей із головою НБУ Рожкова вважає «різні корпоративні культури».

Припускають, що 16 жовтня на засіданні Ради Нацбанку учасники можуть відправити у відставку Рожкову та Сологуба. Ініціювати таке рішення мусить Шевченко.

Саме Рожкова і Сологуб залишилися у новій команді управлінців Нацбанку після відставки екс-глави НБУ Якова Смолія. Догану Рада Національного банку оголосила їм 5 жовтня. Крім цього, банкірам висловила недовіру за нібито порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю. Йшлося про коментарі Рожкової і Сологуба для медіа.

На догану і недовіру менеджерам НБУ відреагували і в МВФ.