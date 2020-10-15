Топ-менеджмент Нацбанка соберется на секретное заседание, фото — Лига

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Совет Национального банка соберется на засекреченное заседания 16 октября. Вопросы, которые будут рассматривать, первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой неизвестны.

Если раньше мы всегда знали, когда будут проходить заседания, понимали повестку, то сейчас все происходит в тайне, — рассказала Рожкова в интервью Liga.net.

Ранее Рожковой и ее коллеге, еще одному заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу, на Совете НБУ вынесли выговор за нарушение правил корпоративного управления.

Мы создаем неопределенность там, где ее нет и не должно быть. Получается, Совет НБУ — это некий троянский конь внутри Нацбанка, — сообщила Рожкова журналистам.

Последний раз она разговаривала со своим шефом Кириллом Шевченко еще 10 сентября — более месяца назад. Причиной вероятных разночтений с главой НБУ Рожкова считает «разные корпоративные культуры».

Предполагается, что 16 октября на заседании Совета Нацбанка участники могут отправить в отставку Рожкову и Сологуба. Инициировать такое решение должен Шевченко.

Именно Рожкова и Сологуб остались в новой команде управленцев Нацбанка после отставки экс-главы НБУ Якова Смолия. Выговор Совет Национального банка объявил им 5 октября. Кроме этого, банкирам выразили недоверие за якобы нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде. Речь шла о комментариях Рожковой и Сологуба для медиа.

На выговор и недоверие менеджерам НБУ отреагировали и в МВФ.