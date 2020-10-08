В Винницкой области разоблачили попытку подкупа председателя ОГА. Фото: ssu.gov.ua

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Подкуп председателя Винницкой областной государственной администрации разоблачили правоохранители.

Руководителя одного из государственных предприятий разоблачили на попытке дать взятку председателю ОГА. Чиновник, который действовал в интересах посторонних лиц, пытался «убедить» главу области изменить целевое назначение бюджетных средств. За такую услугу он обещал передать 4,2 млн грн. Об этом 8 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Чиновника задержали при попытке передачи взятки в сумме 200 тыс. грн. По факту подкупа правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, а задержанному планируют избрать меру пресечения.

Напомним, за взятку в 10 тыс. долл. прокурор Генпрокуратуры загремел за решетку на два года. Оказалось, что в 2016 году он предлагал деньги члену конкурсной комиссии НАБУ.