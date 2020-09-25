Задержание коррупционеров. Фото: СБУ

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Руководитель налоговой инспекции Тернополя «погорел» на масштабной взятке.

Правоохранители задержали начальника Тернопольской государственной налоговой инспекции и его сына — руководителя предприятия, а также двух гражданских лиц из числа так называемых «криминальных элементов». Они требовали 40 тыс. долл. взятки с угрозами расправы. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Оказалось, что налоговик вместе с сыном и двумя сообщниками требовали у гражданина 40 тыс. долл. за якобы присвоенную им продукцию за время его работы на предприятии, руководителем которого является сын руководителя ГНС. При этом бизнесмену угрожали физической расправой.

Сына налоговика задержали при получении им части взятки в сумме 10 тыс. долл. Следователи открыли уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (пособничество в вымогательстве) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее руководитель одного из государственных предприятий, входящего в состав Национальной академии наук Украины требовал 200 тыс. долл. взятки. За эти деньги он обещал директору одной из коммерческих структур посодействовать в выделении земельного участка.