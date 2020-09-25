Затримання корупціонерів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n144304-40-tys-dol-habara-vymagav-kerivnyk-podatkovoyi-z-ternopolya-foto-video.html

Ракурс

Керівник податкової інспекції Тернополя «погорів» на масштабному хабарі.

Правоохоронці затримали начальника Тернопільської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Тернопільській області та його сина — керівника підприємства, а також двох цивільних осіб з числа так званих «кримінальних елементів». Вони вимагали 40 тис. дол. хабара з погрозами розправи. Про це 25 вересня повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Виявилося, що податківець разом із сином та двома спільниками вимагали у громадянина 40 тис. дол. за нібито привласнену ним продукцію за час його роботи на підприємстві, керівником якого є син керівника ДПС. При цьому бізнесмену погрожували фізичною розправою.

Сина податківця затримали під час одержання ним частини хабара у сумі 10 тис. дол. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3, 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (пособництво у вимаганні) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше керівник одного з державних підприємств, що входить до складу Національної академії наук України вимагав 200 тис. дол. хабара. За ці гроші він обіцяв директору одної з комерційних структур посприяти у виділенні земельної ділянки.