Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
На Вінниччині викрили спробу підкупу голови ОДА. Фото: ssu.gov.ua

4,2 млн грн хабара пропонував голові Вінницької ОДА керівник держпідприємства (ФОТО)

8 жов 2020, 17:47
999

Підкуп голови Вінницької обласної державної адміністрації викрили правоохоронці.

Керівника одного з державних підприємств викрили на спробі дати хабар голові ОДА. Посадовець, який діяв в інтересах сторонніх осіб, намагався «переконати» очільника області змінити цільове призначення бюджетних коштів. За таку послугу він обіцяв передати 4,2 млн грн. Про це 8 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Посадовця затримали при спробі передачі хабаря в сумі 200 тис. грн. За фактом підкупу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, а затриманому планують обрати запобіжний захід.

На Вінниччині викрили спробу підкупу голови ОДА. Фото: ssu.gov.ua

На Вінниччині викрили спробу підкупу голови ОДА. Фото: ssu.gov.ua


На Вінниччині викрили спробу підкупу голови ОДА. Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, за хабар у 10 тис. дол. прокурор Генпрокуратури загримів за ґрати на два роки. Виявилося, що у 2016 році він пропонував гроші члену конкурсної комісії НАБУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів