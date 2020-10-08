На Вінниччині викрили спробу підкупу голови ОДА. Фото: ssu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n144895-4-2-mln-grn-habara-proponuvav-golovi-vinnyckoyi-oda-kerivnyk-derjpidpryiemstva-foto.html

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Підкуп голови Вінницької обласної державної адміністрації викрили правоохоронці.

Керівника одного з державних підприємств викрили на спробі дати хабар голові ОДА. Посадовець, який діяв в інтересах сторонніх осіб, намагався «переконати» очільника області змінити цільове призначення бюджетних коштів. За таку послугу він обіцяв передати 4,2 млн грн. Про це 8 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Посадовця затримали при спробі передачі хабаря в сумі 200 тис. грн. За фактом підкупу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, а затриманому планують обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, за хабар у 10 тис. дол. прокурор Генпрокуратури загримів за ґрати на два роки. Виявилося, що у 2016 році він пропонував гроші члену конкурсної комісії НАБУ.