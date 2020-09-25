10 тис. дол. хабара за роботу в НАБУ — прокурор ГПУ сяде на два роки, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n144305-10-tys-dol-habara-za-robotu-v-nabu-prokuror-gpu-syade-na-dva-roky.html

Ракурс

Корупція в Україні торкнулася й органів, які покликані з нею боротися. За хабар у 10 тис. дол. прокурор Генпрокуратури загримів за ґрати на два роки. Олександра Матюшка засудив 25 вересня Антикорупційний суд.

Суд встановив, що прокурор у 2016 році пропонував гроші члену конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро України, йдеться у трансляції ВАКС.

Матюшко не пройшов тест під час іспитів в НАБУ і звернувся до свого знайомого, який працював у конкурсній комісії, аби «порішати питання».

17 лютого 2016 року оперативники НАБУ затримали прокурора, який хотів за 10 тис. дол. отримати посаду начальника або заступника начальника підрозділу детективів. НАБУ розсекретило і опублікувало прихований відеозапис розмови тепер уже колишнього прокурора з одним із членів конкурсної комісії.

Розслідування провели швидко і передали справу до суду ще в березні 2016 року, але відтоді вона не розслідувалася аж до передачі в Антикорупційний суд.

Матюшка визнали винним за ч. 1 ст. 369 (пропозиція хабара чиновнику) КК України. Вирок набуде чинності через місяць, якщо захист не подасть апеляцію.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що нардеп зі «Слуги народу» Олександр Юрченко вийшов зі слідчого ізолятора. За підозрюваного в хабарництві нардепа із президентської фракції внесли 3,1 млн грн застави.