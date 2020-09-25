10 тыс. долл. взятки за работу в НАБУ — прокурор ГПУ сядет на два года, фото — ВЦ

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Ракурс

Коррупция в Украине коснулась и органов, призванных с ней бороться. За взятку в 10 тыс. долл. прокурор Генпрокуратуры загремел за решетку на два года. Александра Матюшко приговорил 25 сентября Антикоррупционный суд.

Суд установил, что прокурор в 2016 году предлагал деньги члену конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщается в трансляции ВАКС.

Матушка не прошел тест во время экзаменов в НАБУ и обратился к своему знакомому, который работал в конкурсной комиссии, чтобы «порешать вопросы».

17 февраля 2016 года оперативники НАБУ задержали прокурора, который хотел за 10 тыс. долл. получить должность начальника или заместителя начальника подразделения детективов. НАБУ рассекретило и опубликовало скрытую видеозапись разговора теперь уже бывшего прокурора с одним из членов конкурсной комиссии.

Расследование провели быстро и передали дело в суд еще в марте 2016 года, но с тех пор оно не расследовалось до передачи в Антикоррупционный суд.

Матюшко признали виновным по ч. 1 ст. 369 (предложение взятки чиновнику) УК Украины. Приговор вступит в силу через месяц, если защита не подаст апелляцию.

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