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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

Почти 600 случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Киеве (КАРТА)

17 окт 2020, 11:23
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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться среди местных жителей.

За 16 октября COVID-19 подхватили 590 человек, а общее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 с начала эпидемии составляет 30 тыс. 10 человек. Умерли от вируса 12 больных, а всего коронавирус унес жизни 569 киевлян. Об этом 17 октября сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Среди новых больных 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 15 девочек от двух до 17 лет и 18 мальчиков от семи месяцев до 17 лет. Кроме того, заразились 28 медицинских работников. Врачи положили на больничные койки 56 пациентов, а другие лечатся дома.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Деснянском районе — 162 больных. В Дарницком районе заболели 80 киевлян, а в Печерском районе заразились 65 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 186 человек, а с начала эпидемии уже вылечились 10 тыс. 661 житель Киева.


Коронавирус в Киеве. Карта: Виталий Кличко в Telegram

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 6 тыс. 410 человек, а умерли 109 пациентов. Таким образом медики зарегистрировали два новых коронавирусных рекорда.

Источник: Ракурс


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