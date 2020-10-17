Коронавирус в Украине. Фото:

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Новый коронавирусный рекорд зафиксирован в Украине — за минувшие сутки, 16 октября, инфицировались 6 тыс. 410 человек.

От коронавирусной болезни COVID-19 вчера умерли 109 украинцев, а общее количество больных составляет 5 тыс. 517 человек. Сейчас болеют 164 тыс. 11 инфицированных. Об этом 29 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За последние сутки выздоровели 2 тыс. 194 пациента, а в целом болезнь преодолели 124 тыс. 113 человек. Всего с начала пандемии заболели 293 тыс. 641 человек.

Больше всего случаев коронавируса 16 октября фиксировали в таких регионах:

Киев — 598 новых случаев;

Одесская область — 506 новых больных;

Харьковская область — 472 новых инфицирований;

Днепропетровская область — 464 больных;

Львовская область — 368 новых зараженных.

За 16 октября меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской и Запорожской областях — 44 и 97 зараженных соответственно.

Напомним, 15 октября коронавирус обнаружили у 5 тыс. 992 граждан. Умерли от болезни вчера 106 человек.