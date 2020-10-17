Ломаченко против Лопеса — что нужно знать о бое за четыре пояса (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145234-lomachenko-protiv-lopesa-chto-nujno-znat-o-boe-za-chetyre-poyasa-video.htmlРакурс
Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса — таким будет боксерский поединок бой № 1 этого года.
На кону стоят сразу четыре боксерских пояса — WBC, WBO, WBA, которыми владеет лидер дивизиона Ломаченко, — и пояс IBF американца.
В ночь с 17 на 18 октября бой состоится в Лас-Вегасе. На кону — звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и, возможно, статус лучшего боксера мира независимо от весовой категории.
Ломаченко периодически поднимается на первую строчку рейтинга 4Р4 по версии различных изданий. Победа над Лопесом окончательно утвердит украинца в статусе лучшего боксера мира.
Pro и contra
Лопес за четыре с половиной года на профессиональном ринге провел 15 поединков, все выиграл, а 12 — досрочно. Трех с половиной лет ему хватило, чтобы завоевать чемпионский пояс в легком весе. Он самый опасный на данный момент противник для Ломаченко.
Главные преимущества американца — его габариты и физическая мощь. Его удары, пожалуй, самые тяжелые из всех предыдущих соперников украинца. Ну и не стоит забывать о разнице в возрасте: Лопесу 23 года, Ломаченко — 32.
Козыри Ломаченко — техническая оснащенность, скорость, чувство поединка и дистанции, отличная физическая готовность. Василий — боксер гораздо более высокого уровня, чем Лопес.
Перед боем
Накануне боя между боксерами возникла вражда. Лопес и его отец Теофимо-старший уже больше года позволяли себе уничижительные комментарии в адрес Ломаченко и его отца, а медийная война затмила и будущее противостояния в ринге.
Василий заявлял, что Лопес делает все для раскрутки предстоящего поединка и пиариться на его имени. Он сдержанно реагировал на все выпады американца, но потом тоже невольно включился в эту игру.
В четверг, 15 октября, в США состоялась финальная пресс-конференция перед боем. Боксеры также посетили место проведения боя — арену The Bubble («Пузырь» в переводе с англ.).
Ломаченко анонсировал в субботу лучший бой в своей карьере.
Я счастливчик. Тяжелая работа вознаграждается. Я 18 лет в боксе. И это всего лишь начало. Вы еще ничего не видели толком. Мы отцом всегда говорим, что будет переворот. И это не просто слова. Я веду за собой новое поколение и моя победа будет означать, что в боксе наступила новая эра. Поэтому, готовьте попкорн и наслаждайтесь шоу! — сказал Лопес на пресс-конференции.
По словам Ломаченко, владеть четырьмя титулами — его давняя мечта, к которой он приблизился и которую надеется воплотить в жизнь.
Ставки и трансляция
Букмекеры ставят на победу Ломаченко с довольно низким коэффициентом 1.24.
Онлайн-трансляцию поединка Ломаченко — Лопес можно увидеть на платформе Megogo в 4.00 утра. Общенациональный вещатель показывать бой не будет.