Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото — boxingscene.com

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Ракурс

Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса — таким будет боксерский поединок бой № 1 этого года.

На кону стоят сразу четыре боксерских пояса — WBC, WBO, WBA, которыми владеет лидер дивизиона Ломаченко, — и пояс IBF американца.

В ночь с 17 на 18 октября бой состоится в Лас-Вегасе. На кону — звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и, возможно, статус лучшего боксера мира независимо от весовой категории.

Ломаченко периодически поднимается на первую строчку рейтинга 4Р4 по версии различных изданий. Победа над Лопесом окончательно утвердит украинца в статусе лучшего боксера мира.

Pro и contra

Лопес за четыре с половиной года на профессиональном ринге провел 15 поединков, все выиграл, а 12 — досрочно. Трех с половиной лет ему хватило, чтобы завоевать чемпионский пояс в легком весе. Он самый опасный на данный момент противник для Ломаченко.

Главные преимущества американца — его габариты и физическая мощь. Его удары, пожалуй, самые тяжелые из всех предыдущих соперников украинца. Ну и не стоит забывать о разнице в возрасте: Лопесу 23 года, Ломаченко — 32.

Козыри Ломаченко — техническая оснащенность, скорость, чувство поединка и дистанции, отличная физическая готовность. Василий — боксер гораздо более высокого уровня, чем Лопес.

Перед боем

Накануне боя между боксерами возникла вражда. Лопес и его отец Теофимо-старший уже больше года позволяли себе уничижительные комментарии в адрес Ломаченко и его отца, а медийная война затмила и будущее противостояния в ринге.

Василий заявлял, что Лопес делает все для раскрутки предстоящего поединка и пиариться на его имени. Он сдержанно реагировал на все выпады американца, но потом тоже невольно включился в эту игру.

В четверг, 15 октября, в США состоялась финальная пресс-конференция перед боем. Боксеры также посетили место проведения боя — арену The Bubble («Пузырь» в переводе с англ.).

Ломаченко анонсировал в субботу лучший бой в своей карьере.

Я счастливчик. Тяжелая работа вознаграждается. Я 18 лет в боксе. И это всего лишь начало. Вы еще ничего не видели толком. Мы отцом всегда говорим, что будет переворот. И это не просто слова. Я веду за собой новое поколение и моя победа будет означать, что в боксе наступила новая эра. Поэтому, готовьте попкорн и наслаждайтесь шоу! — сказал Лопес на пресс-конференции.

По словам Ломаченко, владеть четырьмя титулами — его давняя мечта, к которой он приблизился и которую надеется воплотить в жизнь.

Ставки и трансляция

Букмекеры ставят на победу Ломаченко с довольно низким коэффициентом 1.24.

Онлайн-трансляцию поединка Ломаченко — Лопес можно увидеть на платформе Megogo в 4.00 утра. Общенациональный вещатель показывать бой не будет.