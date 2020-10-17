Василь Ломаченко і Теофімо Лопес. Фото — boxingscene.com

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Ракурс

Василь Ломаченко проти Теофімо Лопеса — таким буде боксерський поєдинок бій № 1 цього року.

На кону стоять відразу чотири боксерських пояси — WBC, WBO, WBA, якими володіє лідер дивізіону Ломаченко, — і пояс IBF американця.

У ніч з 17 на 18 жовтня бій відбудеться в Лас-Вегасі. На кону — звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі і, можливо, статус кращого боксера світу незалежно від вагової категорії.

Ломаченко періодично піднімається на першу сходинку рейтингу 4Р4 за версією різних видань. Перемога над Лопесом остаточно затвердить українця в статусі кращого боксера світу.

Pro і contra

Лопес за чотири з половиною роки на професійному рингу провів 15 поєдинків, всі виграв, а 12 — достроково. Трьох з половиною років йому вистачило, щоб завоювати чемпіонський пояс в легкій вазі. Він найнебезпечніший на даний момент противник для Ломаченко.

Головні переваги американця — його габарити і фізична міць. Його удари, мабуть, найважчі з усіх попередніх суперників українця. Ну і не варто забувати про різницю у віці: Лопесу 23 роки, Ломаченко — 32.

Козирі Ломаченко — технічна оснащеність, швидкість, почуття поєдинку і дистанції, відмінна фізична готовність. Василь — боксер набагато більш високого рівня, ніж Лопес.

Перед боєм

Напередодні бою між боксерами виникла ворожнеча. Лопес і його батько Теофімо-старший уже більше року дозволяли собі принизливі коментарі на адресу Ломаченка і його батька, а медійна війна затьмарила і майбутнє протистояння у рингу. Василь заявляв, що Лопес робить все для розкрутки майбутнього поєдинку і піаритися на його імені. Він стримано реагував на всі випади американця, але потім теж мимоволі включився в цю гру.

У четвер, 15 жовтня, в США відбулася фінальна прес-конференція перед боєм. Боксери також відвідали місце проведення бою — арену The Bubble («Бульбашка» в перекладі з англ.).

Ломаченко анонсував в суботу кращий бій у своїй кар'єрі.

Я щасливчик. Важка робота винагороджується. Я 18 років в боксі. І це всього лише початок. Ви ще нічого не бачили толком. Ми батьком завжди кажемо, що буде переворот. І це не просто слова. Я веду за собою нове покоління і моя перемога означатиме, що в боксі настала нова ера. Тому, готуйте попкорн і насолоджуйтеся шоу! — сказав Лопес на прес-конференції.

За словами Ломаченко, володіти чотирма титулами — його давня мрія, до якої він наблизився і яку сподівається втілити в життя.

Ставки і трансляція

Букмекери ставлять на перемогу Ломаченко з доволі низьким коефіцієнтом 1.24.

Онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко — Лопес можна побачити на платформі Megogo о 4.00 ранку. Загальнонаціональний мовник показувати бій не буде.