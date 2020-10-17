Коронавірус в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n145238-novyy-rekord-koronavirusu-zafiksuvaly-v-ukrayini-ponad-6-tys-infikuvan-infografika.html

Ракурс

Новий коронавірусний рекорд встановлено в Україні — за минулу добу, 16 жовтня, інфікувалися 6 тис. 410 осіб.

Від коронавірусної хвороби COVID-19 вчора померли 109 українців, а загальна кількість хворих становить 5 тис. 517 осіб. Наразі хворіють 164 тис. 11 інфікованих. Про це 29 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу видужали 2 тис. 194 пацієнти, а загалом хворобу подолали 124 тис. 113 осіб. Загалом із початку пандемії захворіли 293 тис. 641 особа.

Найбільше випадків коронавірусу 16 жовтня фіксували у таких регіонах:

Київ — 598 нових випадків;

Одеська область — 506 нових хворих;

Харківська область — 472 нових інфікувань;

Дніпропетровська область — 464 хворих;

Львівська область — 368 нових заражених.

За 16 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській та Запорізькій областях — 44 та 97 заражених відповідно.

Нагадаємо, 15 жовтня коронавірус виявили у 5 тис. 992 громадян. Вчора це було новим сумним рекордом. Померли від хвороби вчора 106 осіб.