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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото:

Новий рекорд коронавірусу зафіксували в Україні — понад 6 тис. інфікувань (ІНФОГРАФІКА)

17 жов 2020, 09:44
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Новий коронавірусний рекорд встановлено в Україні — за минулу добу, 16 жовтня, інфікувалися 6 тис. 410 осіб.

Від коронавірусної хвороби COVID-19 вчора померли 109 українців, а загальна кількість хворих становить 5 тис. 517 осіб. Наразі хворіють 164 тис. 11 інфікованих. Про це 29 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу видужали 2 тис. 194 пацієнти, а загалом хворобу подолали 124 тис. 113 осіб. Загалом із початку пандемії захворіли 293 тис. 641 особа.

Найбільше випадків коронавірусу 16 жовтня фіксували у таких регіонах:

  • Київ — 598 нових випадків;
  • Одеська область — 506 нових хворих;
  • Харківська область — 472 нових інфікувань;
  • Дніпропетровська область — 464 хворих;
  • Львівська область — 368 нових заражених.

За 16 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській та Запорізькій областях — 44 та 97 заражених відповідно.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 15 жовтня коронавірус виявили у 5 тис. 992 громадян. Вчора це було новим сумним рекордом. Померли від хвороби вчора 106 осіб.

Джерело: Ракурс


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