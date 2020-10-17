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Ракурс
Стало известно, как проголосовать избирателям, находящимся на самоизоляции. Фото: rubryka.com

Местные выборы — как проголосовать избирателям, находящимся на самоизоляции

17 окт 2020, 10:48
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Самоизолированные граждане могут принять участие в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Избирателям, которые хотят проголосовать по месту пребывания, необходимо до 20.00 23 октября подать заявление со справкой о состоянии здоровья. Выписку из медицинской карты амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронной системы здравоохранения может выдать врач или учреждение здравоохранения. Об этом 17 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.


После подачи такого документа избирательный участок на своем заседании должен принять решение о включении таких лиц в выписки из списка избирателей для голосования по месту пребывания. В Минздраве рекомендовали таким избирателям подготовить документы заранее.

Напомним, ранее в ЦИК заявляли, что на местных выборах в Украине смогут проголосовать избиратели с симптомами простуды. Такие граждане должны иметь маску и собственную ручку.

Источник: Ракурс


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