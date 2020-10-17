Стало відомо, як проголосувати виборцям, які перебувають на самоізоляції. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n145240-miscevi-vybory-yak-progolosuvaty-vyborcyam-yaki-perebuvaut-na-samoizolyaciyi.html

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Самоізольовані особи можуть взяти участь у місцевих виборах, які заплановані на 25 жовтня.

Виборцям, які хочуть проголосувати за місцем перебування, необхідно до 20.00 23 жовтня подати заяву із довідкою про стан здоров’я. Виписку з медичної картки амбулаторного хворого або витяг з реєстру медичних записів про направлення та рецептів електронної системи охорони здоров’я може видати лікар або заклад охорони здоров’я. Про це 17 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

Після подачі такого документу виборча дільниця на своєму засіданні повинна прийняти рішення щодо включення таких осіб до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. У МОЗ рекомендували таким виборцям підготувати документи заздалегідь.

Нагадаємо, раніше в ЦВК заявляли, що на місцевих виборах в Україні зможуть проголосувати виборці із симптомами застуди. Такі особи мусять мати маску та власну ручку.