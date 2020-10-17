Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі. Фото: wek.ru

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Війна за Нагірний Карабах триває — Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в ракетних обстрілах в ніч на 17 жовтня.

У Баку заявили про ракетну атаку на місто Гянджі — друге за величиною місто в країні. Зазначається, що в житлові квартали впали щонайменше дві ракети. Внаслідок атаки загинули 13 осіб, а 52 дістали поранення. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджану.

Зазначається, що обстріл стався близько 1.00. Одна з ракет, імовірно балістична ракета «Ельбрус», розірвалася за однією з міських шкіл, де розташовувалися переважно одноповерхові приватні будинки. Ракетна атаки знищила частину будівель. Уламки розбирають рятувальники, які шукають тих, хто міг вижити.

Водночас МЗС Вірменії заявило, що азербайджанські безпілотники атакували військові об'єкти на півдні країни. Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені цивільні інфраструктури, але жертв та постраждалих немає. Також повідомляється, що в селі Шош в Нагірному Карабасі внаслідок ракетного удару поранені троє мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що Вірменія та Азербайджан, які воюють за Нагірний Карабах, досягли домовленості про перемир’я. Очікувалося, що режим тиші запрацює з 10 жовтня.