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Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі. Фото: wek.ru

Азербайджан заявив про ракетну атаку на мирне місто — десятки загиблих та поранених (ФОТО, ВІДЕО)

17 жов 2020, 10:16
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Війна за Нагірний Карабах триває — Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в ракетних обстрілах в ніч на 17 жовтня.

У Баку заявили про ракетну атаку на місто Гянджі — друге за величиною місто в країні. Зазначається, що в житлові квартали впали щонайменше дві ракети. Внаслідок атаки загинули 13 осіб, а 52 дістали поранення. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджану.

Зазначається, що обстріл стався близько 1.00. Одна з ракет, імовірно балістична ракета «Ельбрус», розірвалася за однією з міських шкіл, де розташовувалися переважно одноповерхові приватні будинки. Ракетна атаки знищила частину будівель. Уламки розбирають рятувальники, які шукають тих, хто міг вижити.

Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі. Фото: Генпрокуратура Азербайджану

Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі. Фото: Генпрокуратура Азербайджану


Водночас МЗС Вірменії заявило, що азербайджанські безпілотники атакували військові об'єкти на півдні країни. Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені цивільні інфраструктури, але жертв та постраждалих немає. Також повідомляється, що в селі Шош в Нагірному Карабасі внаслідок ракетного удару поранені троє мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що Вірменія та Азербайджан, які воюють за Нагірний Карабах, досягли домовленості про перемир’я. Очікувалося, що режим тиші запрацює з 10 жовтня.

Джерело: Ракурс


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