Азербайджан заявил об обстреле города Гянджи. Фото: wek.ru

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Война за Нагорный Карабах продолжается — Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на 17 октября.

В Баку заявили о ракетной атаке на город Гянджи — второй по величине город в стране. Отмечается, что в жилые кварталы упали по меньшей мере две ракеты. В результате атаки погибли 13 человек, а 52 получили ранения. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что обстрел произошел около 1.00. Одна из ракет, вероятно баллистическая ракета «Эльбрус», разорвалась за одной из городских школ, где располагались преимущественно одноэтажные частные дома. Ракетная атака уничтожила часть зданий. Обломки разбирают спасатели, которые ищут тех, кто мог выжить.

В то же время МИД Армении заявил, что азербайджанские беспилотники атаковали военные объекты на юге страны. Отмечается, что в результате атаки повреждены гражданские инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет. Также сообщается, что в селе Шош в Нагорном Карабахе в результате ракетного удара ранены три мирных жителя.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан, которые воюют за Нагорный Карабах, достигли договоренности о перемирии. Ожидалось, что режим тишины заработает с 10 октября.