Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися серед місцевих мешканців.

За 16 жовтня COVID-19 підхопили 590 осіб, а загальна кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 з початку епідемії складає 30 тис. 10 осіб. Померли від вірусу 12 хворих, а загалом коронавірус забрав життя 569 киян. Про це 17 жовтня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Серед нових хворих 345 жінок віком від 18 до 97 років, 210 чоловіків віком від 18 до 81 року, 15 дівчаток від двох до 17 років та 18 хлопчиків від семи місяців до 17 років. Крім того, заразилися 28 медичних працівників. Лікарі поклали на лікарняні ліжка 56 пацієнтів, а інші лікуються вдома.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Деснянському районі — 162 хворих. У Дарницькому районі захворіли 80 киян, а в Печерському районі заразилися 65 осіб.

Одужали за минулу добу 186 осіб, а з початку епідемії вже вилікувалися 10 тис. 661 мешканець Києва.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусною інфекцією заразилися 6 тис. 410 осіб, а померли 109 пацієнтів. Таким чином медики зареєстрували два нові коронавірусні рекорди.