За хабар на Луганщині затримали першого віце-мера. Фото: Офіс генпрокурора

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Боротьба з корупцією в Україні триває — правоохоронці затримали першого заступника міського голови на Луганщині під час отримання хабаря.

Виявилося, що посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у розмірі 10%. За 46 тис. грн він обіцяв підприємцю перемогу в тендері та укладення з ТОВ договорів на виконання робіт з благоустрою — капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку в місті. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Корупціонера затримали в службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди. Наразі тривають слідчі дії. Очікується, що затриманому повідомлять про підозру та заарештують.

Нагадаємо, у жовтні начальник Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи вимагав 4 тис. дол. від свого підопічного. За ці гроші він обіцяв чиновнику підвищення по посаді.