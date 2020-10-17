Катастрофа літака Ан-26. Фото: pravda.com

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Гроші для виплат одноразової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули внаслідок катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області, перерахувало Міноборони.

Оборонне відомство спрямувало 28 млн грн Сухопутнім військам Збройних сил України для розподілу по військкоматах. Військове керівництво запевняє, що ці гроші на рахунки родичів загиблих перерахують вже наступного тижня. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що поки рішення про виплати прийняте щодо 19 загиблих курсантів — документи розглянула комісія МОУ, а міністр оборони затвердив протокол. Рішення щодо решти виплат обіцяють прийняти після офіційного встановлення всіх обставин та причин аварії літака.

Крім того, в Міноборони повідомили, що триває розслідування катастрофи літака АН-26Ш, а результати роботи обіцяють передати керівництву армії до 25 листопада.

Як відомо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Внаслідок авіакатастрофи загинули 25 осіб.

Нагадаємо, 7 жовтня урядова комісія з питань встановлення причин катастрофи під Чугуєвом оприлюднила перші висновки. Спеціалісти виявили грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.