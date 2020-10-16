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Ракурс
Наслідки ДТП у Києві, фото: Dtp.Kiev.ua

Масштабна ДТП у Києві — вантажівка зім’яла п’ять автомобілів (ВІДЕО)

16 жов 2020, 19:05
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У Києві сьогодні 16 жовтня, сталася масштабна ДТП.

Бетономішалка зім’яла п’ять легкових автомобілів, які тепер потребують значного ремонту, повідомляє Фейсбук-спільнота Dtp.Kiev.ua.

Інцидент стався на вулиці Лук’янівській в районі спуску до Валів.

Зазначається, що вантажівка «пролетіла» донизу 120−130 м, після чого зіткнулася з огорожею. Причина інциденту наразі не відома.

ДТП обійшлося без жертв, проте постраждали дві людини, яких госпіталізували без важких травм.

На місці інциденту працює оперативно-слідча група, обставини ДТП встановлюються.


Нагадаємо, у липні в Києві через неуважність водіїв, які задивилися на ДТП, зіткнулися п’ять автомобілів.

Джерело: Ракурс


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