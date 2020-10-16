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Последствия ДТП в Киеве, фото: Dtp.Kiev.ua
Масштабное ДТП в Киеве — грузовик смял пять автомобилей (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145225-masshtabnoe-dtp-v-kieve-gruzovik-smyal-pyat-avtomobiley-video.htmlРакурс
В Киеве сегодня 16 октября, произошло масштабное ДТП.
Бетономешалка смяла пять легковых автомобилей, которые теперь требуют значительного ремонта, сообщает Фейсбук-сообщество Dtp.Kiev.ua.
Инцидент произошел на улице Лукьяновской в районе спуска к Валам.
Отмечается, что грузовик «пролетел» вниз 120−130 м, после чего столкнулся с ограждением. Причина инцидента пока не известна.
ДТП обошлось без жертв, однако пострадали два человека, которых госпитализировали без тяжелых травм.
На месте инцидента работает оперативно-следственная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в июле в Киеве из-за невнимательности водителей, которые засмотрелись на ДТП, столкнулись пять автомобилей.
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