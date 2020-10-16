Последствия ДТП в Киеве, фото: Dtp.Kiev.ua

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Ракурс

В Киеве сегодня 16 октября, произошло масштабное ДТП.

Бетономешалка смяла пять легковых автомобилей, которые теперь требуют значительного ремонта, сообщает Фейсбук-сообщество Dtp.Kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Лукьяновской в ​​районе спуска к Валам.

Отмечается, что грузовик «пролетел» вниз 120−130 м, после чего столкнулся с ограждением. Причина инцидента пока не известна.

ДТП обошлось без жертв, однако пострадали два человека, которых госпитализировали без тяжелых травм.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в июле в Киеве из-за невнимательности водителей, которые засмотрелись на ДТП, столкнулись пять автомобилей.