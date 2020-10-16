«Взрывоопасная» звезда Бетельгейзе оказалась ближе к Земле, чем считалось

Бетельгейзе оказалась меньше и ближе к Земле, фото: ESO

https://racurs.ua/n145224-vzryvoopasnaya-zvezda-betelgeyze-okazalas-blije-k-zemle-chem-schitalos.html

Ракурс

Бетельгейзе, звезда-сверхгигант, которая, как считается, находится на пороге превращения в сверхновую в масштабном космическом взрыве, оказалась ближе к Земле, чем считалось.

К такому выводу пришли ученые из Австралийского национального университета, сообщает издание Phys.org.

Ранее считалось, что диаметр Бетельгейзе может быть больше орбиты Юпитера, если ее поместить в центр Солнечной системы. Теперь ученые установили, что диаметр звезды составляет лишь две трети от этого показателя.

Как только мы получили физический размер звезды, нам удалось определить расстояние от Земли. Наши результаты показывают, что это всего 530 световых лет от нас — на 25% ближе, чем думали раньше, — отмечают исследователи.



По оценкам ученых, Бетельгейзе превратится в сверхновую в течение ближайших 100 тыс. лет. Впрочем, расстояние от Земли до Бетельгейзе даже по новым подсчетам является слишком большим, чтобы взрыв звезды имел значительное влияние на нашу планету.

Напомним, зонд NASA «Новые Горизонты» недавно сделал снимки ближайших к Земле звезд с недоступного с нашей планеты ракурса. Эти снимки позволили более точно определить расстояние до этих звезд.