«Вибухонебезпечна» зірка Бетельгейзе виявилася ближчою до Землі, ніж вважалося

Бетельгейзе виявилася меншою та ближчою до Землі, фото: ESO

https://racurs.ua/ua/n145224-vybuhonebezpechna-zirka-betelgeyze-vyyavylasya-blyjchou-do-zemli-nij-vvajalosya.html

Ракурс

Бетельгейзе, зірка-надгігант, котра, як вважається, перебуває на порозі перетворення у наднову в масштабному космічному вибуху, виявилася ближчою до Землі, ніж вважалося.

Такого висновку дійшли учені з Австралійського національного університету, повідомляє видання Phys.org.

Раніше вважалося, що діаметр Бетельгейзе може бути більшим за орбіту Юпітера, якщо її помістити в центр Сонячної системи. Тепер учені встановили, що діаметр зірки становить лише дві третини від цього показника.

Як тільки ми отримали фізичний розмір зірки, нам вдалося визначити відстань від Землі. Наші результати показують, що це всього 530 світлових років від нас — на 25% ближче, ніж думали раніше, — зазначають дослідники.



За оцінками учених, Бетельгейзе перетвориться на наднову впродовж найближчих 100 тис. років. Втім, відстань від Землі до Бетельгейзе навіть за новими підрахунками є надто великою, щоб вибух зірки мав значний вплив на нашу планету.

Нагадаємо, зонд NASA «Нові Горизонти» нещодавно зробив знімки найближчих до Землі зірок з недоступного з нашої планети ракурсу. Ці знімки дозволили більш точно визначити відстань до цих зірок.