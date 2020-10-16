В’ячеслав Узелков (ліворуч), фото: «Смачно»

https://racurs.ua/ua/n145223-eks-bokser-uzelkov-nevdalo-zavaryv-kashu-vidkryte-provadjennya-za-pidkup-vyborciv-foto-video.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Наразі триває активна фаза передвиборчої кампанії, в межах якої періодично фіксуються порушення.

В’ячеслав Узелков, колишній боксер та тренер проекту «Зважені і щасливі», який балотуватися на посаду мера Вінниці від ОПЗЖ, 14 жовтня в центрі міста пригощав виборців кашею. У зв’язку з цим відкрите кримінальне провадження, повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Провадження відкрите за ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу (підкуп виборців). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження волі на строк п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.

В поліції зазначають, що це провадження відкрите на підставі публікацій в ЗМІ та соцмережах про цю подію. За інформацією правоохоронців, громадянам тоді не лише роздавали приготовлені страви, а й агітували за певну політсилу, що заборонено законодавством.

В поліції наголошують — продукти харчування, незалежно від їхньої вартості, також вважаються неправомірною вигодою, надання якої виборцям у супроводі з агітацією заборонене.

Узелков у своєму Фейсбуці кілька днів тому повідомляв, що «пригощав кашею вінничан біля вежі». За його словами, ця зустріч була «абсолютно неформальною».

Ні слова про проблеми, ні слова про вибори, лише посмішки, фотографії, українські пісні та черга за смаколиками, — запевняв Узелков.

Громадська мережа «Опора» опублікувала фото та відео, які свідчать, що під час цієї акції була присутня символіка ОПЗЖ та згадувалася назва цієї політсили.

Нагадаємо, Узелков про намір брати участь у виборах мера Вінниці повідомив у другій половині вересня.