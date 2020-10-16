Гугл. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145222-gugl-shukatyme-pisni-yaki-yomu-naspivaie-korystuvach.html

Ракурс

Гугл (Google), американська транснаціональна корпорація, допомагатиме користувачам відшукати пісню, які не знають її назви.

Нова функція з’явилася в додатку пошукової системи Гугл. Про це повідомляє портал GSM Arena.

Пошук спрацьовує, коли користувач запитує в Гугл «що це за пісня?». Далі достатньо наспівати або насвистіти уривок пісні. Після того, як ви закінчите, Гугл представить найбільш схожі пісні, які, на його думку, найближчі до вашого виконання.

У Гугл заявляють, що його алгоритми машинного навчання перетворюють вхідний звук у послідовність чисел, які він потім узгоджує з іншими мелодіями та намагається знайти схожу.

Зараз функція доступна як на операційній системі Android, так і на iOS. Пошук доступний для понад 20 мов.

Нагадаємо, у травні компанія Google опублікувала нові правила, які забороняють публікацію на хостингу YouTube відео, що містять недостовірну інформацію про COVID-19.