Тест на COVID-19 здадуть міністри через інфікованого колегу

https://racurs.ua/ua/n145221-test-na-covid-19-zdadut-ministry-cherez-infikovanogo-kolegu.html

Ракурс

Тест на COVID-19 здадуть члени Кабміну через інфікованого колегу — міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 16 жовтня отримав позитивні результати ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу. Інфікований чиновник був присутній на засіданні уряду 13 жовтня.

Чернишов, у якого виявили коронавірус, був на засіданні уряду, — у п’ятницю повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Окрім цього, як пише «Укрінформ» з посиланням на джерела, позитивний тест на коронавірус виявили у ще одного члена уряду. Також в іншого урядовця — підозра на COVID-19.

Нагадаємо, «коронавірусний» міністр Чернишов нині перебуває на самоізоляції. На період його відсутності обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський. Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

В Україні станом на ранок 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 тис. 231 інфікування COVID-19,з них за добу — 5 тис. 992.