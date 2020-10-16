Тест на COVID-19 сдадут министры из-за инфицированного коллеги — коронавирус в Украине

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Тест на COVID-19 сдадут члены Кабмина из-за инфицированного коллеги — министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов 16 октября получил положительные результаты ПЦР-теста на коронавирусную болезнь. Инфицированный чиновник присутствовал на заседании правительства 13 октября.

Чернышов, у которого обнаружили коронавирус, был на заседании правительства, — в пятницу сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Кроме этого, как пишет «Укринформ» со ссылкой на источники, положительный тест на коронавирус обнаружили у еще одного члена правительства. Также у другого чиновника — подозрение на COVID-19.

Напомним, «коронавирусный» министр Чернышов сейчас находится на самоизоляции. На период его отсутствия обязанности министра будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский. Все сотрудники министерства, которые были в контакте с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.

В Украине по состоянию на утро 16 октября лабораторно подтверждено 287 тыс. 231 инфицирование COVID-19, за сутки — 5 тыс. 992.