Американская сеть финансирует борьбу с правами ЛГБТ в Украине, фото: Arrideo Photography

https://racurs.ua/n145220-borbu-s-lgbt-v-ukraine-finansiruut-amerikanskie-religioznye-konservatory-rassledovanie-bellingcat.html

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Bellingcat, известная исследовательская сеть, которая осуществляет свою деятельность на основе анализа данных из открытых источников, пришла к выводу, что борьбу с правами ЛГБТ в Украине финансируют американские религиозные консерваторы.

Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat, опубликованном на сайте исследовательской сети.

Расследование проводилось в течение 2019 и 2020 годов. В результате журналисты-расследователи установили, шо Стив Вебер, давний руководитель украинского отделения Christian Broadcasting Network (CBN), после Евромайдана инициировал создание «Альянса Украина за семью».

По информации расследователей, это «просемейная» «зонтичная» организация, члены которой проводят общенациональные кампании против ЛГБТ и выступают против принятия соответствующих изменений в законодательство.

CBN считается самой большой медиаимперией всех евангелистских СМИ, состояние которой в 2019 году достигло 243 млн долл. США. Эта сеть осуществляет свою деятельность в 149 странах, транслируя передачи на 67 языках.

В Украине CBN действует через «Ассоциацию милосердия «Еммануил», в которой с 2015 года работают 150 человек. Bellingcat со ссылкой на Вебера, отмечает, что 90% финансирования организации поступает из США, еще 10% - из внутренних источников.

Напомним, в конце августа ЛГБТ-марш в Одессе завершился массовой дракой.