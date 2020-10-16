Американська мережа фінансує боротьбу з правами ЛГБТ в Україні, фото: Arrideo Photography

https://racurs.ua/ua/n145220-borotbu-z-lgbt-v-ukrayini-finansuut-amerykanski-religiyni-konservatory-rozsliduvannya-bellingcat.html

Ракурс

Bellingcat, відома дослідницька мережа, яка проводить свою діяльність на основі аналізу даних з відкритих джерел, дійшла висновку, що боротьбу з правами ЛГБТ в Україні фінансують американські релігійні консерватори.

Про це йдеться в новому розслідуванні Bellingcat, опублікованому на сайті дослідницької мережі.

Розслідування проводилося протягом 2019 та 2020 років. В результаті журналісти-розслідувачі встановили, шо Стів Вебер, давній керівник українського відділення Christian Broadcasting Network (CBN), після Євромайдану ініціював створення «Альянсу Україна за сім’ю».

За інформацією розслідувачів, це «просімейна» «парасолькова» організація, члени якої проводять загальнонаціональні кампанії проти ЛГБТ та виступають проти ухвалення відповідних змін до законодавства.

CBN вважається найбільшою медіаімперією серед усіх євангелістських ЗМІ, статки якої у 2019 році сягнули 243 млн дол. США. Ця мережа здійснює свою діяльність у 149 країнах, транслюючи передачі на 67 мовах.

В Україні CBN діє через «Асоціацію милосердя «Еммануїл», в якій з 2015 року працюють 150 людей. Bellingcat, з посиланням на Вебера, зазначає, що 90% фінансування організації надходить з США, ще 10% - із внутрішніх джерел.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЛГБТ-марш в Одесі завершився масовою бійкою.