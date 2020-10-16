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Ракурс
Гугл. Фото: Укринформ

Гугл будет искать песни, которые ему напоет пользователь (ВИДЕО)

16 окт 2020, 17:49
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Гугл (Google), американская публичная транснациональная корпорация, будет помогать найти песню пользователям, которые не знают ее названия.

Новая функция появилась в приложении поисковой системы Google. Об этом сообщает портал GSM Arena.

Поиск срабатывает, когда пользователь запрашивает в Google «что это за песня?». Далее достаточно напеть или насвистать отрывок песни. После того, как вы закончите, Google представит похожие песни, которые, по его мнению, напоминают ваше исполнение.

В Гугл заявляют, что его алгоритмы машинного обучения превращают входной звук в последовательность чисел, которую он затем согласовывает с другими мелодиями и пытается найти похожую.

Сейчас функция доступна как на операционной системе Android, так и на iOS. Поиск доступен для более чем 20 языков.


Напомним, в мае компания Google опубликовала новые правила, которые запрещают публикацию на хостинге YouTube видео, содержащих недостоверную информацию о COVID-19.

Источник: Ракурс


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