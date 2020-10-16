Вячеслав Узелков (слева), фото: «Смачно»

https://racurs.ua/n145223-eks-bokser-uzelkov-neudachno-zavaril-kashu-otkryto-proizvodstvo-za-podkup-izbirateley-foto.html

Ракурс

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Сейчас идет активная фаза предвыборной кампании, в рамках которой периодически фиксируются нарушения.

Вячеслав Узелков, бывший боксер и тренер проекта «Взвешенные и счастливые», который баллотироваться на должность мэра Винницы от ОПЗЖ, 14 октября в центре города угощал избирателей кашей. В связи с этим открыто уголовное производство, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Производство открыто по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет.

В полиции отмечают, что это производство открыто на основании публикаций в СМИ и соцсетях об этом событии. По информации правоохранителей, гражданам тогда не только раздавали приготовленные блюда, но и агитировали за определенную политсилу, что запрещено законодательством.

В полиции подчеркивают — продукты питания, независимо от их стоимости, также считаются неправомерной выгодой, предоставление которой избирателям в сопровождении с агитацией запрещено.

Узелков в своем Фейсбуке несколько дней назад сообщал, что «угощал кашей винничан у башни». По его словам, эта встреча была «абсолютно неформальной».

Ни слова о проблемах, ни слова о выборах, только улыбки, фотографии, украинские песни и очередь за вкусностями, — уверял Узелков.

Гражданская сеть «Опора» опубликовала фото и видео, которые свидетельствуют, что во время этой акции присутствовала символика ОПЗЖ и упоминалось название этой политсилы.

Напомним, Узелков о намерении участвовать в выборах мэра Винницы сообщил во второй половине сентября.