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Ракурс
ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Дети пострадали в ДТП в Одесской области (ФОТО)

17 окт 2020, 13:39
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Дорожно-транспортное происшествие в Одесской области привело к травмированию детей.

Авария произошла 17 октября на объездной дороге, возле Клеверного моста. Столкнулись автомобили Mercedes и «Таврия». Оказалось, что 31-летний водитель «Таврии» выезжал с заправки и не пропустил «Мерседес», двигавшийся по главной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В результате ДТП пострадали семь человек, всех госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших два ребенка одного и 12 лет.

В НПУ отметили, что информацию об аварии внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция


ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Напомним, 16 октября в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие —бетономешалка смяла пять легковых автомобилей.

Источник: Ракурс


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