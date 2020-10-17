У Франції росіянин обезголовив вчителя історії. Фото: РБК

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Жахливе вбивство вчителя історії сталося у Франції. У п’ятницю, 16 жовтня, в передмісті Парижа озброєний ножем 18-річний парубок напав на педагога паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін та відрізав йому голову.

Нападника поліція ліквідувала. ЗМІ повідомили, що за кілька днів до вбивства вчитель отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда. Виявилося, що нападником був росіянин із Чечні. Його ім’я Абдулак Анзоров. Про це 17 жовтня повідомляє видання Le Figaro із посиланням на джерело в суді.

Зазначається, що вбивця народився у Москві. Він раніше вже скоював правопорушення, але вони не були пов’язані з терористичними актами. Повідомляється, що перш ніж скоїти злочин, Абдулак вигукнув «Аллах Акбар».

Поліцейські у справі про вбивство затримали дев’ятьох осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат злочинця. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав цей інцидент ісламістським тероризмом. Французька прокуратура з питань боротьби з тероризмом заявила, що розглядає справу як «вбивство, пов’язане з терористичною організацією». Крім того, мусульманські лідери у Франції обурені таким злочином.

Нагадаємо, у вересні 2020 року у Charlie Hebdo з’явилися нові карикатури на пророка Мухаммеда, які могли обурити ісламістів. Того ж місяця поряд із колишньою редакцією Charlie Hebdo стався напад із ножем.