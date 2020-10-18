Підозрюваних у причетності до звірського вбивства вчителя у Франції затримала поліція — серед них бойовики ІДІЛ

Квіти на пам'яти вчителя. Фото: Європейська правда

https://racurs.ua/ua/n145277-pidozruvanyh-u-prychetnosti-do-zvirskogo-vbyvstva-vchytelya-u-franciyi-zatrymala-policiya-sered.html

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Криваве вбивство вчителя у Франції сколихнуло світ. Виходець із Росії жорстоко вбив та відтяв голову французькому вчителю, який навчав дітей терпимості. Правоохоронці затримали 11 осіб, яких підозрюють у причетності до вбивства вчителя.

Вчителя історії вбили нібито за демонстрацію карикатур на пророка Мухаммеда. Про це повідомляє Le Figaro.

Повідомляється, що серед затриманих опинилися батьки вбивці, якого пристрелила поліція під час затримання. Також під варту потрапив дід та молодший брат зловмисника.

Наголошується, що саме батько вбивці оприлюднив у соцмережах відео з погрозами учителю. Також серед затриманих є декілька осіб, які спілкувалися з нападником напередодні вбивства — серед них відомий ісламіст Абдельхакім Сефріві, який засуджував викладача у своєму відео.

Поліція повідомляє, що батько вбивці має зведену сестру, яка виїхала у 2014 році до Сирії, де приєдналася до бойовиків «Ісламської держави».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 17 жовтня у передмісті Парижу 18-річний хлопець обезголовив вчителя місцевого коледжу за образу пророка Мухаммеда. Після вбивства хлопець опублікував у соцмережах відрізану голову жертви і звернувся до президента країни. Пізніше зʼясувалося, що вбивця є чеченцем, що проживав у Москві.