Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Хасид. Фото: Immigrant Today

Неповнолітні хасиди стали жертвами кривавого нападу в Умані — фото інциденту

18 жов 2020, 16:36
999

Хасиди в Умані, які прибули під час одного з найважливіших єврейських свят Рош ха-Шана, постраждали від нападу. Неповнолітніх хлопчиків 15 і 17 років схопили у підворітті біля могили рабі Нахмана, де проживають євреї під час паломництва.

Молодший із хлопчаків зміг втекти, старший же отримав ножове поранення у щоку. Про це повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України.

Напад на хасида. Фото: прес-служба громадиПовідомляється, що нападників було троє, віком від 20 до 22 років. Один з них і завдав ножових ударів в обличчя підлітка. Між молодими людьми конфлікту не спостерігалося.


Рана після нападу. Фото: прес-служба громадиОб'єднана єврейська громада України заявила, що чекає рішучих дій від правоохоронних органів, і наполягає на тому, щоб злочинці були покарані за напад, скоєний через нетерпимість.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв безпеку хасидам-паломникам, які прибувають в Умань для святкування єврейського нового року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів