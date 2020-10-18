Хасид. Фото: Immigrant Today

https://racurs.ua/ua/n145276-nepovnolitni-hasydy-staly-jertvamy-kryvavogo-napadu-v-umani-foto-incydentu.html

Ракурс

Хасиди в Умані, які прибули під час одного з найважливіших єврейських свят Рош ха-Шана, постраждали від нападу. Неповнолітніх хлопчиків 15 і 17 років схопили у підворітті біля могили рабі Нахмана, де проживають євреї під час паломництва.

Молодший із хлопчаків зміг втекти, старший же отримав ножове поранення у щоку. Про це повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України.



Повідомляється, що нападників було троє, віком від 20 до 22 років. Один з них і завдав ножових ударів в обличчя підлітка. Між молодими людьми конфлікту не спостерігалося.

Об'єднана єврейська громада України заявила, що чекає рішучих дій від правоохоронних органів, і наполягає на тому, щоб злочинці були покарані за напад, скоєний через нетерпимість.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв безпеку хасидам-паломникам, які прибувають в Умань для святкування єврейського нового року.