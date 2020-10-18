Чи проголосують за закон про референдум, розповів «слуга»

Олександр Качура. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n145275-chy-progolosuut-za-zakon-pro-referendum-rozpoviv-sluga.html

Ракурс

Закон про референдум можуть ухвалити вже наприкінці цього року. Нардеп від «Слуги народу» та заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування та організації державної влади Олександр Качура впевнений, що закон буде «однозначно проголосований».

За його словами, наразі до законопроекту вносять певні зміни, але прямий інструмент народовладдя буде доступний вже згодом. Про це Качура розповів у інтерв’ю для «Радіо Свободи».

За його словами, Верховна Рада затягнула з ухваленням цього законопроєкту, адже на початку роботи «слуги» обіцяли, що він буде проголосований одним із перших. Водночас Качура пояснив це тим, що над текстом документу увесь цей час намагалися ґрунтовно працювати, щоб не допустити «дірок» у законодавстві.

За словами Качури, однією з норм законопроєкту є те, що в разі його погодження Радою він зможе надати громадянам право скасовувати закони за результатами референдуму. Водночас він визнав, що ця норма є спірною, і через неї нардепи навіть сварилися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді оголосила, чим займеться на четвертій сесії Ради дев’ятого скликання. Депутати планують передусім почати із держбюджету України на 2021 рік, а також ухвалення законопроектів про державні символи та референдум.