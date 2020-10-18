Проголосуют ли за закон о референдуме, рассказал «слуга»

Александр Качура. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n145275-progolosuut-li-za-zakon-o-referendume-rasskazal-sluga.html

Ракурс

Закон о референдуме могут принять уже в конце этого года. Нардеп от «Слуги народа» и заместитель главы парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти Александр Качура уверен, что закон будет «однозначно проголосован».

По его словам, сейчас в законопроект вносят определенные изменения, но прямой инструмент народовластия будет доступен уже вскоре. Об этом Качура рассказал в интервью для «Радио Свобода».

По его словам, Верховная Рада затянула с принятием этого законопроекта, поскольку в начале работы «слуги» обещали, что он будет проголосован одним из первых. В то же время Качура объяснил это тем, что над текстом документа все это время пытались основательно работать, чтобы не допустить «дыр» в законодательстве.

Нардеп объяснил, что одной из норм законопроекту является то, что в случае его согласования Радой он сможет предоставить гражданам право отменять законы по результатам референдума. В то же время он признал, что эта норма является спорной, и из-за нее нардепы даже ссорились.

Напомним, ранее мы сообщали, что фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде объявила, чем займется на четвертой сессии Совета девятого созыва. Депутаты планируют прежде всего начать из госбюджета Украины на 2021 год, а также принять законопроекты о государственных символах и референдуме.