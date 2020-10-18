Как выглядела бы война в космосе, предположили ученые

Война в космосе. Фото: Istock

https://racurs.ua/n145274-kak-vyglyadela-by-voyna-v-kosmose-predpolojili-uchenye.html

Ракурс

Война в космосе проходила бы без бластеров и ультразвуковых космических кораблей, считают ученые. Согласно отчету, опубликованному в Aerospace Corporation, космические бои в ближайшем будущем будут невероятно медленными и требовательными к продуманным ходам.

В отличие от войны на планете, которая обычно сосредоточена на доминировании в определенном месте, столкновения в космосе не будет основано на завоевании «территории». Об этом сообщает «Популярная механика».

Исследователи смоделировали возможную войну, и выяснили, что контроль над пространством в космосе необязательно означает физическое завоевание его секторов. Контроль над космическим сектором — это уничтожение или устранение возможностей спутников противника.

Ученым удалось установить, что космические военные операции необходимо тщательно планировать, поскольку спутники не могут менять траекторию и быстро маневрировать, как это делают истребители.

Отмечается, что размещение оружия в космосе для защиты спутником, как и оснащение спутников кинетическим оружием является очень маловероятным в ближайшее время. По мнению авторов исследования, более вероятный сценарий войны в космосе — намеренное столкновение двух спутников.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в космосе вызвал разрушение блока от российской ракеты. В результате взрыва топливного бака разгонного блока «Фрегат-СБ» нашли 65 обломков, а столкновения с другим объектом не зафиксировали.