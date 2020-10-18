Як виглядала б війна у космосі, спрогнозували вчені

Війна у космосі. Фото: Istock

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Війна у космосі проходила б без бластерів і ультразвукових космічних кораблів, вважають вчені. Згідно зі звітом, опублікованим в Aerospace Corporation, космічні бої у найближчому майбутньому будуть неймовірно повільними і вимогливими до продуманих ходів.

На відміну від війни на планеті, яка зазвичай зосереджена на домінуванні у певному місці, зіткнення в космосі не буде засновано на завоюванні «території». Про це повідомляє «Популярная механика».

Дослідники змоделювали можливу війну, і з’ясували, що контроль над простором у космосі необов’язково означає фізичне завоювання його секторів. Контроль над космічним сектором — це знищення або усунення можливостей супутників противника.



Вченим вдалося встановити, що космічні військові операції необхідно ретельно планувати, оскільки супутники не можуть змінювати траєкторію і швидко маневрувати, як це роблять винищувачі.

Зазначається, що розміщення зброї в космосі для захисту супутників, як і оснащення супутників кінетичною зброєю, є дуже малоймовірним найближчим часом. На думку авторів дослідження, більш ймовірний сценарій війни в космосі — навмисне зіткнення двох супутників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух в космосі викликав руйнування блоку від російської ракети. В результаті вибуху паливного бака розгінного блоку «Фрегат-СБ» знайшли 65 уламків, а зіткнення з іншим об'єктом не зафіксували.