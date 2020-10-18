Скільки вільних ліжок для хворих на коронавірус залишилося в Україні, доповіли у МОЗ

Лікарняні ліжка. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145273-skilky-vilnyh-lijok-dlya-hvoryh-na-koronavirus-zalyshylosya-v-ukrayini-rozpovilo-moz.html

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Коронавірус в Україні набирає обертів і переходить у стадію другої хвилі, через що кількість ліжок для хворих на коронавірус стрімко скорочується. Станом на 18 жовтня в Україні вже зайняті 59,8% лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом.

Найбільша кількість зайнятих ліжок у Луганській і Донецькій областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що показник заповнюваності ліжок у Луганській і Донецькій області становить 75,1, водночас у Хмельницькій — 72,9%, в Одеській — 72,2%, в Дніпропетровській області — 70,1%.

Значення заповнювання ліжок нижче 50% спостерігається у Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Київській і Житомирській областях.

Зазначається, що усі регіони країни, крім Кіровоградської області, не відповідають показнику МОЗ з захворюваності на 100 тис. населення. У нормі показник повинен становити не вище 40, на цю мить його значення дорівнює 190,1.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Харківській обласній інфекційній лікарні, що приймає хворих COVID-19, були зайняті 297 з 300 місць. Водночас реанімація в цій медустанові стабільно заповнена на 100%.