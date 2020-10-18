Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n145272-minlyva-hmarnist-ta-proholoda-pogoda-v-ukrayini-na-19-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 жовтня буде малохмарною, дощі ж найближчої доби не очікуються.

Температура повітря вночі прогнозується від 2° тепла на Заході до 16° тепла на Півдні. Вдень стовпчики термометрів покажуть 7−16° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозується західний та південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 19 жовтня очікується малохмарна. Темної пори доби повітря прогріється до 4−6° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові в перший робочий день тижня буде хмарною. Температуру повітря вночі прогнозують 3−5° тепла, вдень 10−12° вище нуля.

Погода Одесі найближчої доби очікується малохмарна, сонце повинно виглянути з-за хмар. Температура повітря вночі очікується 7−9° тепла, а вдень обіцяють 13−15° вище нуля.

Погода у Львові в понеділок буде трішки похмурою. Температурні показники наступні — вночі 3−5° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах завтра буде очікується з хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень 8−10° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 18 жовтня в українських Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 2° морозу.