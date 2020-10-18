Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 19 октября будет малооблачной, дожди же в ближайшие сутки не ожидаются.

Температура воздуха ночью прогнозируется от 2° тепла на Западе до 16° тепла на Юге. Днем столбики термометров покажут 7−16° выше нуля по Цельсию. Ветер прогнозируется западный и юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 19 октября ожидается малооблачная. В темное время суток воздух прогреется до 4−6° тепла, а днем — 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове в первый рабочий день недели будет облачной. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3−5° тепла, днем 10−12° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки ожидается малооблачная, солнце должно выглянуть из-за облаков. Температура воздуха ночью ожидается 7−9° тепла, а днем обещают 13−15° выше нуля.

Погода во Львове в понедельник будет немного пасмурной. Температурные показатели следующие — ночью 3−5° тепла, а днем — 8−10° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах завтра будет ожидается с облачностью. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем 8−10° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 18 октября в украинских Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 2° мороза.