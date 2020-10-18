Нарушение избирательного процесса в Украине. Фото: Буг

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Нарушения избирательного процесса в Украине, который стартовал 5 сентября, привели к открытию 406 уголовных производств.

За минувшие сутки полиция открыла 18 уголовных производств. В целом с начала избирательного процесса зарегистрировали 5 тыс. 400 сообщений, 1 тыс. 942 касаются нарушения порядка ведения предвыборной агитации. Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

Еще 867 сообщений и событий касались изготовления или распространения агиток, не содержащих информации о типографии. А 272 сообщения касались подкупа избирателей.

Кроме того, правоохранители составили 1 тыс. 306 административных протоколов за нарушения, связанные с избирательным процессом.

Напомним, кандидаты-двойники действующих украинских политических деятелей активно втискиваются в избирательные списки на местных выборах. Полиция уже открыла 11 уголовных производств по фактам регистрации «клонов».