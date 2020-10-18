Порушення виборчого процесу в Україні. Фото: Буг

https://racurs.ua/ua/n145271-406-kryminalnyh-sprav-vidkryla-policiya-cherez-porushennya-vyborchogo-procesu.html

Ракурс

Порушення виборчого процесу в Україні, який стартував 5 вересня, призвели до відкриття 406 кримінальних проваджень.

За минулу добу поліція відкрила 18 кримінальних проваджень. Загалом із початку виборчого процесу зареєстрували 5 тис. 400 повідомлень, 1 тис. 942 стосуються порушення порядку ведення виборчої агітації. Про це повідомила прес-служба НПУ.

Ще 867 повідомлень та подій стосувалися поршень виготовлення або розповсюдження агіток, які не містять інформації про друкарні. А 272 повідомлення стосувалося підкупу виборців.

Крім того, правоохоронці склали 1 тис. 306 адміністративних протоколів за порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, кандидати-двійники чинних українських політичних діячів активно втискаються до виборчих списків на місцевих виборах. Поліція вже відкрила 11 кримінальних проваджень за фактами реєстрації «клонів».