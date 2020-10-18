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Ракурс
Порушення виборчого процесу в Україні. Фото: Буг

406 кримінальних справ відкрила поліція через порушення виборчого процесу (ІНФОГРАФІКА)

18 жов 2020, 14:19
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Порушення виборчого процесу в Україні, який стартував 5 вересня, призвели до відкриття 406 кримінальних проваджень.

За минулу добу поліція відкрила 18 кримінальних проваджень. Загалом із початку виборчого процесу зареєстрували 5 тис. 400 повідомлень, 1 тис. 942 стосуються порушення порядку ведення виборчої агітації. Про це повідомила прес-служба НПУ.

Ще 867 повідомлень та подій стосувалися поршень виготовлення або розповсюдження агіток, які не містять інформації про друкарні. А 272 повідомлення стосувалося підкупу виборців.

Крім того, правоохоронці склали 1 тис. 306 адміністративних протоколів за порушення, пов’язані з виборчим процесом.


Порушення виборчого процесу в Україні. Інфографіка: Нацполіція

Нагадаємо, кандидати-двійники чинних українських політичних діячів активно втискаються до виборчих списків на місцевих виборах. Поліція вже відкрила 11 кримінальних проваджень за фактами реєстрації «клонів».

Джерело: Ракурс


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