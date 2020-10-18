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Ракурс
Високогір'я Карпат знову вкрило снігом. Фото: volynnews.com

Високогір’я Карпат знову вкрило снігом (ФОТО)

18 жов 2020, 13:40
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Сніг вкрив високогір’я українських Карпат у неділю, 18 жовтня.

На горі Піп Іван станом на сьогоднішній ранок температура повітря опустилася нижче нуля. Стовпчики термометрів показували 2° морозу. Видимість тут обмежена до 50 м, а вітер фіксується південно-західний 3−5 м/с. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

У мережі пошуково-рятувальний пост опублікував фото, на якому видно, що гору вкрило снігом.


Сніг на високогір’ї Карпат. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Нагадаємо, 15 жовтня в Карпатських горах фіксували снігопади. Синоптики пояснювали, що в останні дні Карпатами пройшов активний циклон, який призвів до зниження температури повітря, внаслідок чого на високогір’ї почав випадати сніг.

Джерело: Ракурс


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